Жительница Саратова перевела почти полмиллиона рублей «доктору Джексону» из Южной Азии

Жительница Заводского района перечислила почти полмиллиона рублей мошенникам, думая, что влюбленный незнакомец прислал ей драгоценности по почте.

В полиции Саратова рассказали, как обманули 43-летнюю горожанку.

- Через интернет она познакомилась с неизвестным, представившимся доктором Джексоном. Мужчина сообщил, что в настоящее время работает в одной из стран Южной Азии и не может лично встретиться с дамой сердца. Но чтобы доказать свои серьезные намерения, поклонник заявил, что хочет сделать женщине подарок, отправив ювелирные изделия и денежные средства. Вскоре жительнице Саратова на электронную почту пришло уведомление о поступлении обещанной посылки, но для ее получения необходимо оплатить таможенный сбор, что заявительница и сделала, перечислив на указанный счет 488 000 рублей, - поведали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».