Отопление в Саратове планируют дать 1 октября, об этом в ходе оперативного совещания заявил глава города Михаил Исаев.

Мэр озвучил ряд поручений, в том числе по началу отопительного сезона в Саратове. Особое внимание он призвал обратить на состояние коммуникаций в присоединенных сельских территориях.

Также градоначальник потребовал ускорить ремонт труб на улицах и опубликовать графики.

- Ориентировочной датой начала отопительного сезона администрация считает 1 октября. Досрочно по заявкам тепло будет подаваться в учреждения соцсферы, - заявил Михаил Исаев.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.