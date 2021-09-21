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Происшествия21 сентября 2021 9:32

В Саратове 17-летний парень на «девятке» сбил девушку

Пострадавшая в больнице
Наталия Калинина
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Фото с места аварии

Фото с места аварии

Вчера, 20 сентября, в Ленинском районе Саратова произошла авария, в которой пострадала женщина пешеход.

Столкновение произошло в 15:00 напротив дома № 2/1 на Технической. 17-летний парень на ВАЗ-21099 сбил 25-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу.

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