В Вольске пропала 18-летняя девушка с карими глазами

Фото - Лиза-Алерт Саратов

Волонтеры отделения «Лиза Алерт» в Саратовской области ведут поиски молодой жительницы Вольска.

Пропала 18-летняя Оксана Горанцян, ее ищут с 16 сентября 2021 года. Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, она плотного телосложения, имеет черные волосы, длиной ниже плеч и карие глаза. В день исчезновения на ней были синяя джинсовая куртка, черные джинсы и черные кроссовки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обратиться по телефону 8 927 147 37 11, инфорг: Рина.

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