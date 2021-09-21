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Экономика21 сентября 2021 9:12

Госдолг Саратовской области сократился на 500 миллионов

Наталия Калинина
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Министерство финансов Саратовской области уменьшило сумму основного долга по банковскому кредиту на 500 миллионов рублей. Источником средств послужили доходы областного бюджета, о чем сообщила исполняющая обязанности министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.

Исполнение областного бюджета на 1 сентября 2021 года сложилось в следующих объемах:

доходы – 85,7 млрд рублей (рост на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года),

расходы – 82,2 млрд рублей (рост на 6,2%),

профицит – 3,5 млрд рублей.

В прошлом месяце Саратовская область получила кредит из федерального бюджета на 9,3 миллиарда рублей, средства пошли на замещение банковских кредитов областного и местных бюджетов с максимальными процентными ставками. Так удалось сэкономить 720 млн рублей.

Государственный долг Саратовской области на 1 сентября текущего года составил 56,7 млрд рублей, о чем информирует региональное министерство финансов.

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