Еще 287 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 21 сентября в Саратовской области подтвердили еще 287 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 86 109 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 78 670 человек, за сутки — 262.

В Саратове прибавилось 103 новых случая, в Энгельсском районе — 44, Балаковском — 31, Вольском, Пугачевском — по 13.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 17;

- 7-14 лет – 21;

- 15-19 лет – 18;

- 20-29 лет – 27;

- 30-39 лет – 33;

- 40-49 лет – 62;

- 50-59 лет – 34;

- старше 60 – 75.

С пневмонией поступили 126 человек, с признаками ОРВИ — 147, с бессимптомным течением — 14.

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