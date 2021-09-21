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Происшествия21 сентября 2021 8:56

В Саратове женщина пострадала из-за не пропустившего автомобиль пенсионера

Наталия Калинина
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Фото с места аварии

Фото с места аварии

Вчера, 20 сентября, в Кировском районе Саратова произошла авария, в которой пострадала пассажирка одного из участников.

Сообщение о ДТП поступило в 8:10. Напротив дома № 107 по Астраханской 63-летний мужчина на Renault Logan при повороте налево не уступил дорогу автомобилю, движущемуся прямо и врезался в автомобиль Kia Spectra, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка kia. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

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