В Саратове нужны волонтеры для поиска потерявшего память пенсионера

Лиза-Алерт Саратов

Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям к жителям Саратовской области с просьбой помочь в поисках пропавшего пенсионера.

Пропал 72-летний Федор Лаптев, его ищут с 19 сентября 2021 года. У пропавшего возможна потеря памяти, он не ориентируется в пространстве.

Рост пропавшего составляет 183 сантиметра, он худощавого телосложения, имеет седые волосы и серые глаза. В день исчезновения он предположительно был одет в серую куртку, зелено-белую клетчатую рубашку, синие брюки и черные сланцы.

Штаб волонтеров работает с 23:00. Координаты штаба следующие: 51.553054, 45.925125. СНМ: Иван, инфоргом стала Людмила Соловушка 8 937 224 06 60 и 8 927 122 18 25. Всем выезжающим иметь просят иметь при себе медицинские маски. Простуженных просят оставаться дома.

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