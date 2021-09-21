От коронавируса в Саратове умер бывший начальник милиции общественной безопасности полковник Юрченко

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Полковник полиции в запасе, ветеран органов внутренних дел Леонид Юрченко скончался в Саратове. Об этом сообщил в своем инстаграм министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, с которым они были давно знакомы.

До выхода на пенсию Юрченко занимал высокие посты в милиции и полиции в ГУ МВД Саратовской области.

Судя по словам Костина, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

- Сегодня не стало рядом с нами настоящего патриота нашей родины, моего товарища, Юрченко Леонида Анатольевича. Прости нас за то, что не смогли помочь в борьбе с этой заразной, как ты помогал в борьбе за дело нашей страны, не раз рисковал и жизнью и здоровьем, не думая о себе. После такой потери многое кажется незначимыми и неважным, когда понимаешь истинное слово жизнь, — написал Костин.