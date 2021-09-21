Лекарства от коронавируса в Саратовской области закончились, но деньги на них уже выделены

Саратовской области выделено 135 млн рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале Володин.Саратов сторонники председателя Госдумы.

- Сообщаем, что 16 сентября 2021 года были одобрены предложения о выделении средств из резервного фонда Правительства РФ на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Регион получит на эти цели 135 млн рублей, - говорится в сообщении.

Накануне министр здравоохранения области Олег Костин признал нехватку лекарств и заявил, что в ближайшее время будет разработан адресный характер их распространения, тем, кому они нужнее всего.