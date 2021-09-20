Пропал 56-летний житель Воскресенского района с серыми глазами

Фото: "Лиза-Алерт Саратов

Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» начали поиски пропавшего мужчины из Воскресенского района Саратовской области.

Пропал 56-летний Юрий Балдин из села Усовка. Его поиски ведутся с 16 сентября 2021 года. Рост пропавшего составляет 176 сантиметров, он нормального телосложения, имеет темно-каштановые короткие волосы и серые глаза. Во что он был одет в день пропажи – неизвестно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по номеру 8 927 122 18 65 инфорг: Екатерина (Амулет).

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