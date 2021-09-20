Жители Ленинского района Саратова встретят утро без воды

Сегодня, 20 сентября, в Ленинском районе Саратова отключили воду до утра, об этом сообщает ООО «КВС».

Работы проводятся по улице Саперная. Там пришлось продлить ограничение холодного водоснабжения абонентов, находящихся в границах улиц: проспект 50 лет Октября - Дубовикова - Саперная - Тверская.

Воду дадут завтра, 21 сентября. Работы, в связи с производственной необходимостью и серьезностью повреждений, продлены до 7:00.

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