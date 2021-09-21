В селе Краснокутского района женщина нашла труп соседа

В селе Логиновка Краснокутского района Саратовской области найдено тело 82-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп обнаружила местная жительница, которая днем 20 сентября пришла проведать соседа.

Оказалось, что дом сильно перетоплен, печь работала. Прибывшие на место трагедии следователи СК увидели, что шибер дымохода был закрыт.

По предварительной версии, пенсионер скончался от отравления продуктами горения. Начата экспертиза для установления точной причины смерти.

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