В Степном парень зарезал мужчину и пришел с полицию с повинной

Мужчину зарезали в поселке Степное Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Степное Советского района Саратовской области зарезали 49-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его госпитализировали в ночь на 20 сентября с колото-резаным ранением в живот, но вскоре мужчина скончался.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан 21-летний местный житель. Причем он сам явился в полицию с повинной.

Решается вопрос о мере пресечения, с задержанным проводятся следственные действия.

Следователи СК возбудили уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

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