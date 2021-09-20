На саратовской таможне задержаны шесть тысяч раков из Казахстана

Фото: Комсомольская правда
На границе Саратовской области с Республикой Казахстан в ППУ«Озинки» была пресечена попытка завезти из Республики Казахстан раков, в количестве шести тысяч штук.
При осмотре сопроводительных документов на груз специалисты выявили нарушения ветеринарных требований. Предприятие, направлявшее продукцию не было зарегистрировано в реестре Республики Казахстан, кроме того, в документах отсутствовали сведения о лаборатории проводившей исследования на продукцию.
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства ввоз данного груза на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на его возврат.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.