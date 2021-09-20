На саратовской таможне задержаны шесть тысяч раков из Казахстана

Фото: Комсомольская правда

На границе Саратовской области с Республикой Казахстан в ППУ«Озинки» была пресечена попытка завезти из Республики Казахстан раков, в количестве шести тысяч штук.

При осмотре сопроводительных документов на груз специалисты выявили нарушения ветеринарных требований. Предприятие, направлявшее продукцию не было зарегистрировано в реестре Республики Казахстан, кроме того, в документах отсутствовали сведения о лаборатории проводившей исследования на продукцию.

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства ввоз данного груза на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на его возврат.

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