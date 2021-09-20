Саратовчанка Кира Степанова стала бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

С 16 по 19 сентября в Копенгагене (Дания) проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Саратовчанка Кира Степанова стала там бронзовым призером.

Воспитанница региональной спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, спортсменка областного центра спортивной подготовки Кира Степанова завоевала бронзовую медаль в байдарке-четверке на дистанции 500 метров, о чем информирует министерство молодежной политики и спорта области.

27-летняя спортсменка – трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы, многократная победительница национальных и молодежных регат.

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