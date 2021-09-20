На неделе синоптики обещают Саратову потепление и дожди

Погода в Саратове потеплеет

Как сообщили сегодня, 20 сентября, в Гидромецентре Саратова сообщили о том, что погода в регионе будет разнородная, но в целом в области в ближайшие дни потеплеет.

На неделе в регионе преобладает ветер южный четверти. На Саратовскую область движется малоподвижный циклон, поэтому воздух будет теплый и влажный. Ясного неба практически не видно, но и густых облаков тоже нет.

Осадки будут идти всю неделю, однако с перерывами на 10 – 12 часов, появляясь в разных районах области.

Завтра днем температура +17 – +22 градуса. В юго-восточной части воздух прогреется до летних значений: до +24 градусов. В отдельных районах температура может понижаться до +10 – +15 градусов.

В Саратове завтра +17 – +19 градусов, в южной части Саратовского района до +20 градусов. Ночные температуры колеблются в районе от +8 до +13 градусов.

К 1 октября температура опустится до +9 градусов.

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