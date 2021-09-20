Отопление дали в семь больниц Саратовской области

Роман Бусаргин

Подача тепла в Саратовской области началась на семь объектов здравоохранения по пожеланиям пациентов медперсонала. Речь идет о стационарах на базе 8-й и 10-й горбольниц Саратова, 5-й детской инфекционной больницы, Областной детской инфекционной больницы, районных больниц в Балтае и Калининске, а также Пугачевский психоневрологический диспансер. Об этом сообщил в своем инстаграм председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В стационарах подведомственных министерству труда и социальной защиты с круглосуточным пребыванием подопечных отопление пока не включали.

Для поддержания комфортной температуры в ночное время подтапливаются 34 образовательных учреждения, в том числе с круглосуточным пребывание детей, а также 41 учреждение среднего профессионального образования (39 имеют общежития).

Отопление в жилые дома и объекты социальной сферы подключается, если среднесуточная температура воздуха на улице не превышает 8 градусов на протяжении 5 суток, напомнил Бусаргин.

На сегодняшний день паспорта готовности получили 1798 учреждений образования из 1819 (98,8%).

Пока ни один муниципалитет не принял решение о начале отопсезона.