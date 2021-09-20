В Саратове открывают 300 новых коек для больных с коронавирусом

С наступлением осени, в Саратовской области заболеваемость COVID-19 стала расти, особенно в областном центре, сообщил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

При поддержке федерального центра, на базе клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета будут развернуты 300 дополнительных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

- Наша первоочередная – замедлить распространение инфекции и защитить наиболее уязвимые группы населения, - заявил Роман Бусаргин и призвал население не затягивать с вакцинацией.

Напомним, ранее глава регионального минздрава Олег Костин признал, что в Саратовской области существует нехватка лекарств для лечения ковидных больных на дому.

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