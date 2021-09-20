В Саратове открывают 300 новых коек для больных с коронавирусом

С наступлением осени, в Саратовской области заболеваемость COVID-19 стала расти, особенно в областном центре, сообщил Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
При поддержке федерального центра, на базе клинической больницы имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета будут развернуты 300 дополнительных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.
- Наша первоочередная – замедлить распространение инфекции и защитить наиболее уязвимые группы населения, - заявил Роман Бусаргин и призвал население не затягивать с вакцинацией.
Напомним, ранее глава регионального минздрава Олег Костин признал, что в Саратовской области существует нехватка лекарств для лечения ковидных больных на дому.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.