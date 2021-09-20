В Балаково восьмилетний мальчик пострадал в аварии

Авария в Балаково

Сегодня, 20 сентября, в Балаково произошла авария в которой пострадал восьмилетний мальчик, о чем информирует госавтоинспекция.

Сообщение об аварии поступило в 12:30. В районе дома № 112 на Чапаева 19-летний водитель «семерки» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении Kia Cerato, за рулем которого сидела 46-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик, которого везли в «семерке». Мальчик ехал в детском кресле. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

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