Ремонт больницы в Саратовской области после урагана обойдется в 14,2 миллиона рублей

Документ подписал Роман Бусаргин

Из резервного фонда правительства Саратовской области направлены средства на ремонт больницы в Петровском районе, об этом в своем телеграм-канале сообщил Роман Бусаргин.

- 3 августа на территории муниципалитета был грозовой дождь и разрушительный ураган, скорость ветра достигала более 22 метров в секунду. Ураган повредил кровлю нескольких лечебных корпусов Петровской районной больницы, а также стропила зданий амбулатории и котельной Березовской врачебной амбулатории, - пишет председатель правительства.

Для ликвидации последствий ЧС и проведения аварийно-восстановительных работ из резервного фонда правительства области выделены средства в размере 14,2 миллионов рублей.

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