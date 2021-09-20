Министр Олег Костин признал нехватку лекарств от коронавируса и призвал вакцинироваться

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области олег Костин подтвердил нехватку лекарств для больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

Он заявил, что в ближайшее время будет разработан адресный хзарактер распространения лекарств тем, кому они нужнее всего. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в последние дни.

- В связи с большим ростом заболеваемости коронавирусом необходимо лечится пациентам в том числе и на дому. А это – отпуск бесплатных лекарственных средств. Они приобретались на средства, которые выделялись региону исключительно для этих целей. Было выделено огромное количество средств на это. Но резкий повсеместный рост заболеваемости не дает угнаться закупкам за таким количеством препаратов.

Буквально в считанные дни и даже часы мы разработаем адресный характер помощи и препараты будут выдаваться адресно лицам, которые в них остро нуждаются.

Прошу понимания, что данную инфекцию нужно лечить не столько препаратами, которые мы при гриппе применяем, витаминами, а в первую очредеь – вакцинацией. Это нужно сделать обязательно - в больницах лежат невакцинированные, все реанимации заполнены исключительно невакцинированными больными, - заявил Костин.