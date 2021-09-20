Коммунисты в Саратове удерживают в помещении членов окружной избирательной комиссии

Днем 20 сентября во Фрунзенском районе Саратова в отношении членов окружной избирательной комиссии № 34 происходит что-то явно выходящее за рамки закона. Коммунисты, в частности депутат областной Думы Александр Анидалов, удерживают в помещении членов ОИК, препятствуя передаче избирательной документации в городскую избирательную комиссию.

Заместитель председателя избиркома Саратова Юлия Ерофеева обратилась в полицию.

Подобные действия могут быть квалицированы как противореечащие ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».