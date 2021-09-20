После пожара в Самойловке обнаружено обгоревшее тело пенсионера

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Сегодня, 20 сентября, в поселке Самойловка в Саратовской области произошел пожар, унесший жизнь человека.

Возгорание было зафиксировано сегодня в 13:29. Горел дом по адресу Советская, 17 в Самойловке. По предварительным данным, произошло загорание в частном деревянном доме 5×9.

После тушения пожарные обнаружили тело погибшего пенсионера. Пожар был локализован в 14:04. На месте работают два расчета.

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