Новые авиарейсы из Саратова одобрены министерством транспорта

Федеральное министерство транспорта разрешило новые рейсы из Саратова. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В число разрешенных вошли следующие грузовые и пассажирские рейсы:

- Саратов-Баку 1 раз в неделю

- Саратов-Ереван 1 раз в неделю

- Саратов-Хургада 2 раза в неделю, компания «Ижавиа»

- Саратов-Хургада 2 раза в неделю, компания Royal Flight

- Саратов – Шарм-эль-Шейх 2 раза в неделю.

Допуск означает право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

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