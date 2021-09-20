Новые авиарейсы из Саратова одобрены министерством транспорта

Федеральное министерство транспорта разрешило новые рейсы из Саратова. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.
В число разрешенных вошли следующие грузовые и пассажирские рейсы:
- Саратов-Баку 1 раз в неделю
- Саратов-Ереван 1 раз в неделю
- Саратов-Хургада 2 раза в неделю, компания «Ижавиа»
- Саратов-Хургада 2 раза в неделю, компания Royal Flight
- Саратов – Шарм-эль-Шейх 2 раза в неделю.
Допуск означает право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
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