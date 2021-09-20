Володин назвал прошедшие выборы в ГД одними из самых конкурентных и открытых

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В своем телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин объяснил высокий результат «Единой России» поддержкой президента Путина. Он также отметил конкурентность и открытость кампании.

- Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний.

Уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными. Открытость была максимальной.

Как мы видим, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы Президента.

Там, где пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства, все получилось.

И наоборот.

Анализируя результаты, хочется в первую очередь сказать слова благодарности нашим гражданам за поддержку, за оказанное доверие, за то, что в непростых условиях пандемии пришли на избирательные участки.

Уровень явки на выборах показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти. Нас это ко многому обязывает. Постараемся сделать все, чтобы не разочаровать, - написал Володин.