В Балаковском округе завершен подсчет 100% голосов

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В Балаковском одномандатном округе завершен подсчет всех голосов, обработаны 100% протоколов комиссий на выборам депутатов Госдумы.

Как сообщили в облизбиркоме, явка по округу составила 61,37% избирателей.

Николай Панков (ЕР) получил 63,07% голосов избирателей, представитель КПРФ Владимир Есипов – 13,43%.

Березина С.М (Справедливая Россия – За правду) – 6,26%.

Грякова А.В. (Коммунисты России) - 4,99%

Зобнин А.С (Новые люди) – 3,5%

Караман Н.Л. (Яблоко) – 2,47%

Рамих М.О. (ЛДПР) – 2,34%

Урманбаев А.Ф. (Партия Родина) – 0,96%