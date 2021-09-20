Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 сентября 2021 12:31

В Балаковском округе завершен подсчет 100% голосов

Победитель набрал в пять раз больше занявшего второе место
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В Балаковском одномандатном округе завершен подсчет всех голосов, обработаны 100% протоколов комиссий на выборам депутатов Госдумы.

Как сообщили в облизбиркоме, явка по округу составила 61,37% избирателей.

Николай Панков (ЕР) получил 63,07% голосов избирателей, представитель КПРФ Владимир Есипов – 13,43%.

Березина С.М (Справедливая Россия – За правду) – 6,26%.

Грякова А.В. (Коммунисты России) - 4,99%

Зобнин А.С (Новые люди) – 3,5%

Караман Н.Л. (Яблоко) – 2,47%

Рамих М.О. (ЛДПР) – 2,34%

Урманбаев А.Ф. (Партия Родина) – 0,96%