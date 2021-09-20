В Балаковском округе завершен подсчет 100% голосов

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В Балаковском одномандатном округе завершен подсчет всех голосов, обработаны 100% протоколов комиссий на выборам депутатов Госдумы.
Как сообщили в облизбиркоме, явка по округу составила 61,37% избирателей.
Николай Панков (ЕР) получил 63,07% голосов избирателей, представитель КПРФ Владимир Есипов – 13,43%.
Березина С.М (Справедливая Россия – За правду) – 6,26%.
Грякова А.В. (Коммунисты России) - 4,99%
Зобнин А.С (Новые люди) – 3,5%
Караман Н.Л. (Яблоко) – 2,47%
Рамих М.О. (ЛДПР) – 2,34%
Урманбаев А.Ф. (Партия Родина) – 0,96%