Полицейские спасли жительницу Пензы от изнасилования

В Саратове заключен под стражу житель Пензы, пытавшийся изнасиловать женщину. Его помогли обезвредить подоспевшие сотрудники полиции.

По данным следствия, 13 сентября, около 23:30 жительница Фрунзенского района Саратова возвращалась домой с работы. 24-летнюю девушку стал преследовать 30-летний ранее судимый мужчина. Возле одного из домов на Железнодорожной злоумышленник напал на нее и, угрожая осколком стекла, попытался изнасиловать. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь.

Крики жертвы услышали проходившие мимо молодой человек и девушка. Злоумышленник попытался скрыться, но парень догнал его. Впоследствии стало известно, что помощь потерпевшей оказали двое сотрудников ППС УМВД по городу Саратову, которые шли с работы.

Следователем СК 30-летний подозреваемый был задержан. Он признал вину в содеянном и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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