Саратовский облсуд отменил оправдательный приговор бывшему сити-менеджеру Алексею Прокопенко, теперь его снова будут судить, о чем информирует пресс-служба облсуда.

Напомним, бывший сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко был оправдан по делу о растрате. Он занимал эту должность до 2013 года, затем ушел в отставку из-за обвинений в невыдаче квартир детям-сиротам.

Прокопенко обвиняли в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. С 2014 года он числился в международном розыске, но 13 марта 2019 пришел к следователям сам и был отправлен под домашний арест.

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