В Саратовской области от коронавируса умерла 23-летняя беременная женщина

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В Саратовской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли 23 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии.

В региональном минздраве уточнили, что скончались шестнадцать женщин и семеро мужчин в возрасте от 23 до 92 лет.

- Родильница 23 лет 26 суток в стационаре, 23 суток на ИВЛ. Крайне тяжелое течение коронавирусной инфекции. Массивное поражение легких осложнилось пневмотораксом, пневмомедиастинумом, подкожной эмфиземой, двусторонним плевральным выпотом, тромбоэмболией ветвей легочной артерии, сепсисом. Пациентке проводилась вся необходимая терапия, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация. Тактика лечения согласовывалась с федеральным телемедицинским центром.

Учитывая острый респираторный дистресс синдром плода, проведено досрочное родоразрешение по жизненным показаниям. Ребенок в настоящее время выписан из детской клинической больницы, находится дома, патронаж 9,13,16.09, кормится смесью, жалоб нет, - рассказали в минздраве.

Общее число умерших от коронавируса в Саратовской области достигло 2724 человек.