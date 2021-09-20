Саратовцы стали свидетелями пожара в Солнечном

Фото с места ЧП
Сегодня, 20 сентября, в социальных сетях появилось видео с места пожара в поселке Солнечный в Саратове. Местные жители засняли, как пожарные поднимаются по лестнице в квартиру на верхнем этаже.
В паблике Саратов онлайн анонимный пользователь выложил видео, сделанное по адресу Тархова, 5. Там в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома произошел пожар.
По данным ГУ МЧС региона, площадь очага возгорания составила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших. На месте работали два экипажа.
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