Труп пожилого жителя Балашова две недели пролежал в квартире

Фото: СУ СК по Саратовской области

Следователи Балашова проводят проверку обстоятельств смерти пожилого мужчины. Его тело две недели пролежало в квартире.

По предварительным данным, 58-летний мужчина проживал в квартире дома по улице 30 лет Победы. На протяжении нескольких дней он не выходил на связь с близкими. Вчера, 19 сентября, один из родственников решился проведать его. Зайдя в квартиру, он обнаружил хозяина жилья мертвым, о чем сообщил в полицию.

По предварительным данным экспертов, смерть мужчины наступила около двух недель назад. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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