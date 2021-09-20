Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 11:04

Две улицы в Саратове остались без холодной воды

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 20 сентября, в Саратове отключена холодная вода на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Тархова,7. На время проведения ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Лебедева-Кумача,79,81 и Тархова,1,1а,1б,3,3г,5,7,7а,9,13а,13,15.

Восстановить подачу воды обещают к 14:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.