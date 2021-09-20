Две улицы в Саратове остались без холодной воды

Сегодня, 20 сентября, в Саратове отключена холодная вода на двух улицах, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях по адресу Тархова,7. На время проведения ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Лебедева-Кумача,79,81 и Тархова,1,1а,1б,3,3г,5,7,7а,9,13а,13,15.

Восстановить подачу воды обещают к 14:00.

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