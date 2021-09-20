Николай Панков: желание хайпануть сыграло с Николаем Бондаренко злую шутку

Николай Панков

Сегодня, 20 сентября, на пресс-конференции ЕР по итогам выборов в Госдуму 2021 года, Николай Панков поделился своим мнением о полученных итогах.

- Любой округ – это тяжелая работа на выборах. Все округа были сложные, у всех своя специфика. Саратовский – это городской, тут пять лет был депутат от оппозиции, Энгельский выходит на границу с Казахстаном, Балаковский имеет много предприятий, в Балашовском было непросто и новый политик Андрей Воробьев себя хорошо проявил, встречаясь с людьми и решая их проблемы, - рассказал единорос.

- Николай Бондаренко со всеми своими сценическими постановками набрал 29% голсоов. То, что его хамское поведение отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, не украшает всю нашу область. Его артистичность и желание хайпануть сыграли с ним злую шутку, - считает Николай Панков.

По словам депутата Госдумы, высокие показатели на выборах объясняются тем, что ЕР смогла мобилизовать своего избирателя.

- Много было развернуто различных программ и жители поверили в реальные дела, поверили списку который возглавлял Вячеслав Володин, поверили одномандатникам. Уже завтра мы продолжим исполнять эти программы, будем создавать новые, контролировать их выполнение. Народная программа это не просто предвыборная инициатива, она нацелена на реальное исполнение на несколько лет вперед, - заключил парламентарий.

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