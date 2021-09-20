В Саратовской области ЕР получит семь мест в Госдуме

Николай Панков на пресс-конференции

По данным, озвученным на сегодняшней пресс-конференции партии ЕР явка на выборы 2021 года в Госдуму составила в Саратовской области 56.81%. Обработано уже 99.8% голосов с участков.

ЕР набирает 60.3%, КПРФ- 20.4%, ЛДПР 5,13%.

Как сообщил депутат Госдумы Николай Панков, в 163 одномандатном округе Вячеслав Володин получил 72,52% голосов и опередил Анидалова, который получил 15.82%, в пять раз. В 164 округе Николай Панков получил 63,7% голосов, в 165 округе у Андрея Воробьева 53,69% и он на 53 тысячи человек опередил ближайшего конкурента. В 166 округе победил Александр Стрелюхин - 52,38%.

Округ № 163

Округ № 166

Таким образом, Единая Россия в области получает 4 места в Госдуме по одномандатным округам и может рассчитывать на 3 места по списку партии.

- Жалоб, которые могут повлиять на ход выборов, как сообщили мне в облизбиркоме, нет. Кто как работал, тот такой результат и получил, люди оценили работу кандидатов. Это были честные и открытые выборы, все было более 6 тысяч наблюдателей, в том числе независимые от партий. Было наблюдение на участках, это немаловажно, - заявил Николай Панков и поблагодарил избирателей и волонтеров, отметив удобство трехдневного голосования.

- По всем округам равномерная явка, можно сказать. Будем анализировать данные по участкам. Везде явка более 50 процентов, хорошая явка, хорошая активность жителей. Большая заслуга в этом лидера списка партии в регионе Вячеслава Володина. Хорошо и сработала Народная программа партии, - поделился мнением парламентарий.

Округ № 164

Округ № 165

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