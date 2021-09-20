Вячеслав Володин набрал уже почти 73 процента голосов

Вячеслав Володин

Сегодня, 20 сентября, были опубликованы предварительные результаты трехдневных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

По последним данным, спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин по итогам обработки 91,6% протоколов УИК набирает 72,98% голосов в Саратовском одномандатном округе номер 163.

Подсчет голосов продолжается.

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