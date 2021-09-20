В Саратове мужчина пострадал при столкновении трех машин

Тройная авария

Вчера, 19 сентября, в Волжском районе Саратова произошла тройная авария, в которой пострадал мужчина, об этом информирует ГУ ГИБДД региона.

Сообщение об аварии зафиксировано в 11:40. Напротив дома № 46 на Комсомольской 46-летний мужчина на автомобиле Renault Duster врезался в припаркованный Mitsubishi Pajero, за рулем которого оставался 45-етний водитель. От удара Mitsubishi Pajero проехал вперед и столкнулся с автомобилем Nissan Terrano, в котором сидел 35-летний саратовец.

В результате ДТП пострадал водитель Renault Duster. С травмами он был доставлен в больницу.

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