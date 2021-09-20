В Саратовской области восемь школ закрыли и-за гриппа

На 20 сентября в Саратовской области из-за ограничений по коронавирусу закрыты 204 класса в 112-ти школах, а также детский сад в поселке Индустриальный Екатериновского района.

Закрыты также 28 групп в 25-ти детских садах и семь групп в пяти профорганизациях.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты восемь школ, дома остаются 1106 учеников. Закрыты также два детских сада, а в них 48 воспитанников.

По ОРВИ также закрыты 69 классов в 26-ти школах, где на карантине остаются 1204 школьника, а также 11 групп в семи детских садах: в них 210 воспитанников.

В восьми вузах региона подтверждено 103 студента, заболевших новой коронавирусной инфекцией, 30 из них обнаружено в СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Заболевших сотрудников оказалось 52 человека.

В 3-х вузах области на дистанционное обучение переведены 1418 студентов 59 групп, о чем информирует министерство образования области.

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