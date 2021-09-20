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Происшествия20 сентября 2021 9:25

В Петровске насмерть сбили бабушку

Наталия Калинина
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Место аварии в Петровске

Место аварии в Петровске

Вчера утром, 19 сентября, в Петровске Саратовской области была насмерть сбита пожилая женщина, об этом информирует региональная автоинспекция.

Сообщение об аварии поступило в 7:45. На улице Московская около дома № 130 в Петровске 34-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2105 сбил 75-летнюю женщину.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

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