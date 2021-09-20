Сразу у 284 жителей Саратовской области подтвердили коронавирус сегодня

Сегодня, 20 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 284 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 85 822 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 78 408 человек, за сутки — 207.

В Саратове прибавилось 103 новых зараженных, в Энгельсском районе — 61, Балаковском — 29, Балашовском — 13, Вольском — 11.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 13;

- 7-14 лет – 13;

- 15-19 лет – 11;

- 20-29 лет – 20;

- 30-39 лет – 39;

- 40-49 лет – 48;

- 50-59 лет – 48;

- старше 60 – 92.

С пневмонией поступили 123 человека, с признаками ОРВИ — 161.

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