Сразу у 284 жителей Саратовской области подтвердили коронавирус сегодня

Сегодня, 20 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 284 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 85 822 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 78 408 человек, за сутки — 207.
В Саратове прибавилось 103 новых зараженных, в Энгельсском районе — 61, Балаковском — 29, Балашовском — 13, Вольском — 11.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 13;
- 7-14 лет – 13;
- 15-19 лет – 11;
- 20-29 лет – 20;
- 30-39 лет – 39;
- 40-49 лет – 48;
- 50-59 лет – 48;
- старше 60 – 92.
С пневмонией поступили 123 человека, с признаками ОРВИ — 161.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.