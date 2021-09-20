Итоги выборов в Госдуму по Саратовской области: Единороссы лидируют по одномандатным округам и в голосовании за партии

На утро, 20 сентября, на выборах в Госдуму 2021 года Единая Россия набирает по Саратовской области более 60% голосов, данные предоставлены облизбиркомом.
По Саратовскому одномандатному округу № 163 цифры следующие:
Единая Россия - 66,18%
КПРФ - 17,43%
ЛДПР - 4,6%
СРЗП - 3,89%
Новые люди - 2,31%
Ситуация может несколько измениться, так как на данный момент по округу обработано менее половины протоколов.
В Балаковском одномандатном округе №164 расклад такой:
Единая Россия - 61%
КПРФ - 19,03%
ЛДПР - 5,2%
СРЗП - 4,25%
Новые люди -3,14%
Остальные партии набрали менее 2% голосов.
В Балашовском одномандатном округе № 165:
Единая Россия - 59,07%
КПРФ - 22,99%
ЛДПР - 5,72%
СРЗП - 3,43%
Новые люди - 2,18%
Остальные партии набрали менее 2% голосов.
В Энгельсском одномандатном округе № 166:
Единая Россия - 62,93%
КПРФ - 19,32%
ЛДПР - 5,16%.
СРЗП - 3,82%
Новые люди - 2,52%
Остальные партии набрали менее 2% голосов.
Следует отметить, что по одномандатным округам побеждают с огромным преимуществом Вячеслав Володин и Николай Панков. В своих округах значительно опередили конкурентов Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин. Все они являются кандидатами от партии Единая Россия.
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