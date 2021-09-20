Итоги выборов в Госдуму по Саратовской области: Единороссы лидируют по одномандатным округам и в голосовании за партии

На утро, 20 сентября, на выборах в Госдуму 2021 года Единая Россия набирает по Саратовской области более 60% голосов, данные предоставлены облизбиркомом.

По Саратовскому одномандатному округу № 163 цифры следующие:

Единая Россия - 66,18%

КПРФ - 17,43%

ЛДПР - 4,6%

СРЗП - 3,89%

Новые люди - 2,31%

Ситуация может несколько измениться, так как на данный момент по округу обработано менее половины протоколов.

В Балаковском одномандатном округе №164 расклад такой:

Единая Россия - 61%

КПРФ - 19,03%

ЛДПР - 5,2%

СРЗП - 4,25%

Новые люди -3,14%

Остальные партии набрали менее 2% голосов.

В Балашовском одномандатном округе № 165:

Единая Россия - 59,07%

КПРФ - 22,99%

ЛДПР - 5,72%

СРЗП - 3,43%

Новые люди - 2,18%

Остальные партии набрали менее 2% голосов.

В Энгельсском одномандатном округе № 166:

Единая Россия - 62,93%

КПРФ - 19,32%

ЛДПР - 5,16%.

СРЗП - 3,82%

Новые люди - 2,52%

Остальные партии набрали менее 2% голосов.

Следует отметить, что по одномандатным округам побеждают с огромным преимуществом Вячеслав Володин и Николай Панков. В своих округах значительно опередили конкурентов Андрей Воробьев и Александр Стрелюхин. Все они являются кандидатами от партии Единая Россия.

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