Трамвай в Саратове встал из-за аварии на путях

Сегодня утром, 20 сентября, было прекращено движение одного из трамвайных маршрутов в Саратове, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.
В 9:02 встали трамваи маршрута №11. Сбой произошел около остановки «1-я Садовая». Причиной стало ДТП.
От 6-го квартала вагоны следуют только до улицы Осипова.
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