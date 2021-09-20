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Общество20 сентября 2021 8:23

Трамвай в Саратове встал из-за аварии на путях

Наталия Калинина
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Сегодня утром, 20 сентября, было прекращено движение одного из трамвайных маршрутов в Саратове, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 9:02 встали трамваи маршрута №11. Сбой произошел около остановки «1-я Садовая». Причиной стало ДТП.

От 6-го квартала вагоны следуют только до улицы Осипова.

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