В Заводском районе Саратова закроют железнодорожный переезд

Сегодня ночью, 20 сентября, в Заводском районе Саратова будет закрыт железнодорожный переезд, об этом информирует пресс-служба ПривЖД.

Запряжено движение машин через железнодорожный переезд на 870-м км станции Нефтяная, которая находится на выезде с Увекской улицы в Заводском районе.

Переезд будет закрыт с 22:00 сегодня, 20 сентября до 4:00 завтра, 21 сентября. На нем проводятся ремонтные работы.

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