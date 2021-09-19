Предварительные итоги выборов в Госдуму в Саратовской области 17-19 сентября 2021 года

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Саратовская областная избирательная комиссия огласила итоги выборов депутатов Государственной думы по данным на 0.10 20 сентября
Данные областного избиркома по Балаковскому округу №164
КПРФ -20,45%
ЛДПР-5,82%
ЕР- 58,30%
Новые Люди – 3,82%
СРЗП – 4,67%
Остальные – менее 3%
Данные областного избиркома по Энгельсскому округу № 166
КПРФ -22,91%
ЛДПР-6,14%
ЕР- 53,62%
Новые Люди – 4,64%
СРЗП – 4,18%
Остальные менее 3%
Данные областного избиркома по Балашовскому округу № 165
КПРФ -21,38%
ЛДПР-4,96%
ЕР- 62,24%
Новые Люди – 1,92%
СРЗП – 2,94%
Остальные – менее 3%
Данные областного избиркома по Саратовскому округу № 163
КПРФ -15,57%
ЛДПР-3,31%
ЕР- 72,23%
Новые Люди – 2,06%
СРЗП – 2,30%
Остальные – менее 3%
По одномандатным округам цифры следующие:
Саратовский округ №163
Володин - 14559
Анидалов - 2248
Остальные - менее 500 голосов
Балаковский округ № 164
Панков – 35048
Есипов 7923
Березина – 4035
Остальные - менее 2 тысяч голосов
Балашовский округ № 165
Воробьев – 12464
Бондаренко – 6034
Остальные – менее одной тысячи голосов
Энгельсский округ № 166
Стрелюхин – 8056
Алимова – 4132
Денисенко - 1019
Остальные – менее одной тысячи голосов.