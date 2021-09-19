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Политика19 сентября 2021 23:56

Предварительные итоги выборов в Госдуму в Саратовской области 17-19 сентября 2021 года

Данные областного избиркома
Источник:kp.ru
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Саратовская областная избирательная комиссия огласила итоги выборов депутатов Государственной думы по данным на 0.10 20 сентября

Данные областного избиркома по Балаковскому округу №164

КПРФ -20,45%

ЛДПР-5,82%

ЕР- 58,30%

Новые Люди – 3,82%

СРЗП – 4,67%

Остальные – менее 3%

Данные областного избиркома по Энгельсскому округу № 166

КПРФ -22,91%

ЛДПР-6,14%

ЕР- 53,62%

Новые Люди – 4,64%

СРЗП – 4,18%

Остальные менее 3%

Данные областного избиркома по Балашовскому округу № 165

КПРФ -21,38%

ЛДПР-4,96%

ЕР- 62,24%

Новые Люди – 1,92%

СРЗП – 2,94%

Остальные – менее 3%

Данные областного избиркома по Саратовскому округу № 163

КПРФ -15,57%

ЛДПР-3,31%

ЕР- 72,23%

Новые Люди – 2,06%

СРЗП – 2,30%

Остальные – менее 3%

По одномандатным округам цифры следующие:

Саратовский округ №163

Володин - 14559

Анидалов - 2248

Остальные - менее 500 голосов

Балаковский округ № 164

Панков – 35048

Есипов 7923

Березина – 4035

Остальные - менее 2 тысяч голосов

Балашовский округ № 165

Воробьев – 12464

Бондаренко – 6034

Остальные – менее одной тысячи голосов

Энгельсский округ № 166

Стрелюхин – 8056

Алимова – 4132

Денисенко - 1019

Остальные – менее одной тысячи голосов.