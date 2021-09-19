Район Увека под Саратовом затянут дурно пахнущим дымом

Сегодня вечером, 19 сентября, в районе Увека под Саратовом начался пожар на открытой местности, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 19:20. По имеющейся информации, горят трава и мусор, примерная площадь очага составляет 2 гектара.

Специалисты МЧС сообщают, что угрозы населенным пунктам нет. На месте работают три расчета.

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