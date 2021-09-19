Панков:В одномандатных округах Саратовской области побеждают кандидаты от ЕР

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков 19 сентября на брифинге в региональном исполкоме партии озвучил предварительные данные о результатах выборов в Государственную Думу VIII созыва в нашей области по одномандатным округам.

- В одномандатном округе №163 уверенную победу одерживает Вячеслав Володин, опережая оппонентов более чем в три раза.

В округе №164 избиратели поддержали меня. Результат по предварительным данным более 50%.

В 165 округе также победу одерживает наш кандидат - Андрей Воробьев, опережая ближайшего конкурента более чем на тысячу голосов. Воробьев – молодой политик, но его уже хорошо знают как строителя, он строит множество социальных объектов, люди ему доверяют и поддержали на выборах.

В 166 округе победу одерживает Александр Стрелюхин. Жители оказали доверие кандидатам «Единой России», - рассказал Николай Панков.

Он подчеркнул, что по предварительным данным «Единая Россия» по партспискам также лидирует в регионе с результатом более 50%.