Волга принесла к набережной Саратова странную плотную пену

Фото из соцсетей
Сегодня, 19 сентября, в социальных сетях Саратова появляются многочисленные сообщения о плотной, белой пене, которую Волга принесла к берегу. Горожане замечают такое явление на набережной Космонавтов и выкладывают снимки в различные группы или на собственные страницы.
Жители Саратовской области заметили пену в разных районах
По словам свидетелей, пена плотная, густая, с комками. Она не пропадает в течение многих часов, что вызывает у местных жителей беспокойство за экологическую обстановку.
Ранее, как сообщают пользователи, такая же пена несколько дней стояла у села Широкий Буерак в Вольском районе.
Пена не растворяется
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