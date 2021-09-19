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Общество19 сентября 2021 21:52

Волга принесла к набережной Саратова странную плотную пену

Саратовцы обеспокоены из-за экологической обстановки
Наталия Калинина
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Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Сегодня, 19 сентября, в социальных сетях Саратова появляются многочисленные сообщения о плотной, белой пене, которую Волга принесла к берегу. Горожане замечают такое явление на набережной Космонавтов и выкладывают снимки в различные группы или на собственные страницы.

Жители Саратовской области заметили пену в разных районах

Жители Саратовской области заметили пену в разных районах

По словам свидетелей, пена плотная, густая, с комками. Она не пропадает в течение многих часов, что вызывает у местных жителей беспокойство за экологическую обстановку.

Ранее, как сообщают пользователи, такая же пена несколько дней стояла у села Широкий Буерак в Вольском районе.

Пена не растворяется

Пена не растворяется

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