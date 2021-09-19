Николай Панков: «Единая Россия» набирает более 50% голосов на выборах

Николай Панков

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков на брифинге в региональном исполкоме партии поблагодарил жителей области за то, что они пришли на избирательные участки и оказали доверие партии.

- Во главе списка нашей партии идет спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, люди знают его по делам, ему доверяют. Жители области поддержали партию, по предварительным данным она набирает более 50% голосов на выборах в Государственную Думу, - отметил Николай Панков.