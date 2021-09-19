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Политика19 сентября 2021 21:37

Николай Панков: «Единая Россия» набирает более 50% голосов на выборах

предварительные итоги выборов озвучили в исполкоме ЕР
Источник:kp.ru
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Николай Панков

Николай Панков

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков на брифинге в региональном исполкоме партии поблагодарил жителей области за то, что они пришли на избирательные участки и оказали доверие партии.

- Во главе списка нашей партии идет спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин, люди знают его по делам, ему доверяют. Жители области поддержали партию, по предварительным данным она набирает более 50% голосов на выборах в Государственную Думу, - отметил Николай Панков.