Жителям Саратова подарили новый тротуар, но отобрали лестницу

Ремонт тротуара помешал проходу горожан
Сегодня, 19 сентября, жители Комсомольского поселка в Саратове пожаловались, что при укладке новых тротуаров, была испорчена необходимая местным жителям лестница.
В паблике Саратов онлайн ВКонтакте анонимный пользователь пишет, что во время ремонта тротуаров на подходе к мосту над ж/д путями в сторону Комсомольского поселка рабочие завалили снятым асфальтом и землей лестничный спуск.
- Тротуары новые - это хорошо, но зачем ломать то, что когда-то другими было построено? Нужно очистить и восстановить лестничный марш! Этой лестницей пользовались люди при спуске с моста в сторону кварталов, гаражей и к остановке автобуса № 226, - жалуется горожанин.
По словам саратовца, охотники на металлолом два месяца назад сняли у лестницы перила.
- Как теперь тут пройти пожилым людям? А скоро начнутся дожди и морозы, гололед. Городская среда должна быть доступной! – пишет недовольный саратовец.
Лестница завалена асфальтом
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.