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Общество19 сентября 2021 20:47

Жителям Саратова подарили новый тротуар, но отобрали лестницу

Пожилые саратовцы не могут пройти по Комсомольскому поселку
Наталия Калинина
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Ремонт тротуара помешал проходу горожан

Ремонт тротуара помешал проходу горожан

Сегодня, 19 сентября, жители Комсомольского поселка в Саратове пожаловались, что при укладке новых тротуаров, была испорчена необходимая местным жителям лестница.

В паблике Саратов онлайн ВКонтакте анонимный пользователь пишет, что во время ремонта тротуаров на подходе к мосту над ж/д путями в сторону Комсомольского поселка рабочие завалили снятым асфальтом и землей лестничный спуск.

- Тротуары новые - это хорошо, но зачем ломать то, что когда-то другими было построено? Нужно очистить и восстановить лестничный марш! Этой лестницей пользовались люди при спуске с моста в сторону кварталов, гаражей и к остановке автобуса № 226, - жалуется горожанин.

По словам саратовца, охотники на металлолом два месяца назад сняли у лестницы перила.

- Как теперь тут пройти пожилым людям? А скоро начнутся дожди и морозы, гололед. Городская среда должна быть доступной! – пишет недовольный саратовец.

Лестница завалена асфальтом

Лестница завалена асфальтом

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