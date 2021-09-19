Жителям Саратова подарили новый тротуар, но отобрали лестницу

Ремонт тротуара помешал проходу горожан

Сегодня, 19 сентября, жители Комсомольского поселка в Саратове пожаловались, что при укладке новых тротуаров, была испорчена необходимая местным жителям лестница.

В паблике Саратов онлайн ВКонтакте анонимный пользователь пишет, что во время ремонта тротуаров на подходе к мосту над ж/д путями в сторону Комсомольского поселка рабочие завалили снятым асфальтом и землей лестничный спуск.

- Тротуары новые - это хорошо, но зачем ломать то, что когда-то другими было построено? Нужно очистить и восстановить лестничный марш! Этой лестницей пользовались люди при спуске с моста в сторону кварталов, гаражей и к остановке автобуса № 226, - жалуется горожанин.

По словам саратовца, охотники на металлолом два месяца назад сняли у лестницы перила.

- Как теперь тут пройти пожилым людям? А скоро начнутся дожди и морозы, гололед. Городская среда должна быть доступной! – пишет недовольный саратовец.

Лестница завалена асфальтом

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