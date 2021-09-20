Жителя Вязовки убили в доме на Пролетарской

Убийство произошло в селе Вязовка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК по Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в селе Вязовка Татищевского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 29-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди слева было найдено 18 сентября в квартире дома по улице Пролетарская.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Под подозрение попал 59-летний односельчанин погибшего. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.
Задержан 59-летний местный житель
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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