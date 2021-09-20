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Происшествия20 сентября 2021 7:00

Жителя Вязовки убили в доме на Пролетарской

Задержан односельчанин
Источник:kp.ru
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Убийство произошло в селе Вязовка

Убийство произошло в селе Вязовка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК по Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в селе Вязовка Татищевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 29-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди слева было найдено 18 сентября в квартире дома по улице Пролетарская.

Возбуждено уголовное дело об убийстве

Возбуждено уголовное дело об убийстве

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Под подозрение попал 59-летний односельчанин погибшего. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

Задержан 59-летний местный житель

Задержан 59-летний местный житель

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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